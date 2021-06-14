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Dünya
AA- REU
Haber Giriş: 14.06.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: NATO zirvesinde ilk kez gündeme gelecek

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Son dakika: NATO zirvesinde ilk kez gündeme gelecek

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi'nde ittifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra ilk kez iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri de gündeme gelecek.

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  • Son dakika haberi... Kritik NATO zirvesi başladı: Dünya liderleri NATO karargahına girerken görüntülendi
  • Son dakika haberi... Kritik NATO zirvesi başladı: Dünya liderleri NATO karargahına girerken görüntülendi
  • Son dakika haberi... Kritik NATO zirvesi başladı: Dünya liderleri NATO karargahına girerken görüntülendi
  • Son dakika haberi... Kritik NATO zirvesi başladı: Dünya liderleri NATO karargahına girerken görüntülendi
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Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor. Zirvenin gündeminde ittifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi, NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi, Çin'in yükselişi, son yıllarda gerileyen Rusya ile ilişkilerin durumu ve Ukrayna, siber tehditler, terörle mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri ve Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası durum gibi konular bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra ilk kez katıldığı NATO Zirvesi'nde transatlantik ilişkileri de ele alınacak.

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Zirvenin bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyerek bilgi verecek. Ayrıca zirve bildirisinin de toplantı bitiminde yayımlanması bekleniyor.

Son dakika: NATO zirvesinde ilk kez gündeme gelecek

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

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