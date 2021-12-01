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Son dakika: NATO ve ABD'den peş peşe çok sert Rusya açıklamaları!

#RUSYA#Ukrayna#NATO
Son dakika: NATO ve ABDden peş peşe çok sert Rusya açıklamaları

Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelen NATO Dışişleri Bakanları'nın gündemine Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz damga vurdu. toplantının ardından hem NATO hem de ABD adına çok sert açıklamalar yapıldı.

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NATO'ya üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldi. İki gün devma eden toplantının gündeminde Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik vardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantıların bitiminde yaptığı açıklamada Rusya'nın olası bir saldırısının ağır bedeli olacağı uyarısında bulundu. Stoltenberg, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sarsılmaz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise NATO toplantısı bitiminde yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" dedi. 

Blinken açıklamasında "acı verici ekonomik yaptırımlar" ifadesini kullanarak Rusya'ya oldukça sert bir tehditte bulunmuş oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise NATO toplantısı sürerken yaptığı açıklamada Batı dünyasından Moskova'ya müdahale edilmemesini istemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Donbas'taki savaşı Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan durduramayacaklarını ifade etmişti.

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#RUSYA#Ukrayna#NATO

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