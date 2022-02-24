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Son dakika: NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş var!

#RUSYA#NATO#Ukrayna
Son dakika: NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupada savaş var

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından sert açıklamalar yapan ve yarın acil olarak toplanma kararı aldığını açıklayan NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in ağzından önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg "Şu anda Avrupa'da savaş var" ifadesini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg canlı yayında yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg açık bir ifadeyle "Şu anda Avrupa'da savaş var" ifadesini kullandı.

Stoltenberg'in açıklamalarından önemli satı başları şöyle:

"Bulgaristan, Çekya, Estonya bizi acil istişarelere davet etti. Avrupa'nın güvenliği için tarihi anlar yaşıyoruz. Rusya'nın saldırıları Ukrayna'da pek çok masumun hayatına mal oluyor.

Şu an soğuk kanlı ve uzun vadeli planlanmış bir işgalle karşı karşıyayız. Bizin dizi yalan iddiaların ardında aslında Kremlin'in yapmaya çalıştığı şey bellidir.

Öldürdükleri insanları için Kremlin hesap vermelidir. NATO saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor.

Rusya'nın askeri eylemelerini derhal durdurup diplomasiyi seçmesi çağrısında bulunuyoruz. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını destekliyoruz. Rusya Ukrayna'nın egemenliğini elinden almaya çalışıyor. Burada hiç bir yanlış hesaba yer verilmemeli. Birimize gerçekleştirilen saldırı hepimize yapılmış sayılacak bu bizim ortak ilkemizdir."

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#RUSYA#NATO#Ukrayna

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