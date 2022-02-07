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Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

#Jens Stoltenberg#NATO#ERDOĞAN
Son dakika NATO Genel Sekreteri Stoltenbergten Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizinde verdiği destek ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

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Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden ve dünyanın savaş korkusu yaşamasına sebep olan kriz için devreye giren Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları dünya diplomasisinde öne çıkmaya ve takdir toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde diplomatik arabuluculuk temaslarında bulunmak için Ukrayna'ya giden ve bir dizi görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkür de NATO Genel Sekreteri'nden geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu ve kendisine teşekkür ettiğini söylerken şu satırları paylaştı:

"Rusya ve Ukrayna meselesine siyasi bir çözüm bulma yolunda aktif desteği ve kişisel katılımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Ukrayna'ya verdiği güçlü pratik desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazır bulunmaya devam ediyor."

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Son dakika NATO Genel Sekreteri Stoltenbergten Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür

 

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