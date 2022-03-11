NATO Genel Sekreteri CNN TÜRK'te... Stoltenberg: Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında kilit rol oynuyor

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Dünkü görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hala umudunuz var mı?

Yapabileceğimiz her şeyi yapıp bu savaşı bitrmemiz gerek. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını çok değerli buluyorum. Burada en önemli olan Başkan Putin'in bu savaşa son verip iyi niyetli bürokratik çabalara dönmesi. Askeri varlığımızı artırdık Doğu kanadında. Burada büyük bir diplomatik buluşma var bu da diplomasinin önemini vurguluyor.

Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki, Şu anda çok önemli bir rol oynuyorlar. Şu an Ukrayna'ya destek sağlamalıyız. Ukrayna'nın cesaretinden hepimiz etkilendik. Türkiye çok ciddi destek veriyor.

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Burada yaptırımların uygulanması çok önemli. Tüm müttefiklerimizin bu yaptırım kararlarına katılmasını bekliyoruz. Rusya'ya ancak böyle büyük bir bedel ödetebiliriz.

Erdoğan'la yaptırım konusu konuşuldu mu?

Yaptırımların uygulanmasını çok net bir şekilde belirttim. Türkiye burada Ukrayna'ya verdiği destekle kilit bir rol oynuyor. SİHA'lar çok önemli Ukrayna'ya verilen detsek konusunda. SİHA'ların teslimatı Ukrayna için hayati önemde.

Bu çatışma daha büyük bir savaşa dönüşmemeli. Bu daha büyük bir yıkım ve can kaybına yol açar.