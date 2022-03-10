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Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

#NATO#Jens Stoltenberg#ANTALYA
Son dakika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiyeye geliyor

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Stoltenberg cuma günü Antalya'ya gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Yazılı açıklama az önce NATO tarafından yapıldı. NATO Genel Sekreteri Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı sonlandırmak için devam eden diplomatik çabalar Türkiye'nin girişimi ve desteğiyle Antalya'da sürdürülüyor.

Bugün de iki ülkenin Dışişleri Bakanları savaşın başlamasından beri ilk olarak Antalya'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

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#NATO#Jens Stoltenberg#ANTALYA

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