Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İttifak topraklarındaki en büyük afet

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Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, depremin ittifak topraklarındaki en büyük afet olduğunu belirtti.

İttifakın Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizen Stoltenberg, 'NATO'nun Türkiye ile omuz omuza olma zamanı' dedi.

Stoltenberg, 'Depremin ertesi günü NATO, bütün tüm NATO müttefiklerine Türkiye'nin taleplerini iletti. NATO müttefikleri destek vermeye devam ediyorlar. Hollanda, Norveç ve Birleşik Krallık'tan tahsis edilen uçaklar hiç durmadan yardımları taşıyorlar. NATO'nun tüm ülkelerinde bağış kampanyaları düzenlendi. Bunlar dayanışmamızın bir simgesi' ifadelerini kullandı.

'Hem İsveç hem Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanının geldiğine inanıyorum' diyen Stoltenberg, 'Her iki ülkenin önemli adımlar attığını düşünüyorum. İsveç anayasasını değiştiriyor, bir daimi mekanizma kurup Türkiye ile bu mekanizmanın çalışacağını belirtiyor' dedi.

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'TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİ VAR'

Türkiye'nin son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunun altını çizen Genel Sekreter, 'Bu nedenle 3'lü mutabakatta terör ele alınmıştı. NATO gündeminde terörle mücadele önemli maddelerden birisi. İki ülkenin NATO üyeliğinin şu aşamada onaylanabileceğini düşünüyorum. Temel konu birlikte onaylanmaları değil mümkün derece kısa sürede onaylanması' ifadelerini kullandı.

'Kutsal kitabınız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının utanç verici bir eylem olduğunu düşünüyorum' diyen Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

'Türkiye ve dünyadaki Müslümanların duygularını anlıyorum, bu nedenle de en güçlü şekilde kınadım. İsveç başbakanının da bu eylemleri kınamasının olumlu olduğunu düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum bu iki ülkenin üyeliğinin onaylanması Türkiye'nin kendi kararıdır.'

Sahadaki personelin 3 bin 500'den fazlasının müttefiklerden geldiğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmedeİsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde konuşulduğunu belirtti.

'HER İKİ ÜLKENİN ATMASI GEREKEN ADIMLAR VAR'

'Her iki ülkenin atması gereken adımlar var özellikle İsveç'in' diyen Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Bugün ikili görüşmemizde bazı bölgesel konuları da değerlendirdik. Ukrayna'daki savaş, tahıl anlaşması gibi konuları ele alma fırsatımız oldu. Öncelikli konumuz değil ama İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili kendiliğinden beklenirlerimizi bir kez daha vurguladık. İki ülkenin atması gereken adımlar var. Özellikle İsveç'in. Son dönemki provokasyonlar hiç iyi olmadı.'

Çavuşoğlu, 'NATO faaliyetlerine ve NATO misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ülkeden birisiyiz. Bu katkılarımız devam edecek. Stoltenberg'e bu ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.' dedi.

'FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ AYRI DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Çavuşoğlu, Finlandiya'nın adaylık sürecinin İsveç'ten ayrı olarak değerlendirilebileceğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın Finlandiya ile ilgili açıklaması sonrası biz bunu NATO ve ilgili ülkelerle konuşmuştuk. Bu şu anlama geliyor: Finlandiya'nın üyeliği ayrı değerlendirilebilir. Bu zaten Cumhurbaşkanımızın Stoltenberg ile bugünkü toplantısında da gündeme gelebilir' ifadelerini kullandı.

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'Türkiye'nin iki ülkenin üyeliği ile ilgili tavrı başından beri nettir' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Bu iki ülke bazı adımlar attı ancak İsveç tüm yükümlülüklerini yerine getirdi demek doğru bir yaklaşım olmaz. Evet anayasa değişikliği yaptılar. Şimdi kanun değişti ama PKK ve YPG'nin faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerek. Kutsal kitabımızın yakılmasını ve İslam düşmanlığını sadece NATO üyeliği bağlamında değerlendirmek yanlış olur. Bu bir nefret suçudur, insanlık suçudur. Bunlar uluslararası hukuka aykırıdır ve bu bir suçtur. Bu konuda ülkelere göre değil uluslararası normlara göre hareket etmeliyiz.'

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'NATO'NUN GENİŞLEMESİNE KARŞI DEĞİLİZ'

'Finlandiya ile çok büyük sorunlarımız olmadığını hep söylüyoruz' diyen Çavuşoğlu, Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. NATO'nun güçlenmesini istiyoruz ve çalışmalarımız devam edecek' ifadelerini kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ziyaretine yönelik de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Bu ziyaret aslında deprem öncesinde planlanmıştı. Öyle görünüyor ki Pazar günü bölgeye gelecekler, daha sonra Ankara'ya intikal edecekler. Pazartesi günü görüşmelerimizi yapacağız. Kendilerine deprem için verdikleri destek için teşekkür edeceğiz. İlave yardım için iki kez aradı beni Blinken. Kendisine teşekkür ediyorum' dedi. Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

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'İkili ilişkilerimizi görüşeceğiz. Mutlaka İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Ukrayna'daki savaş gündeme gelecektir. Görüşmeden sonra yaptığımız basın toplantısında gerekli bilgileri aktaracağız.'