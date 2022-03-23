Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Barış artık hiç kimse için çantada keklik değil

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarınki kritik NATO zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Stoltenberg "Rusya'nın saldırısına karşı duruyoruz, Ukrayna'yı destekliyoruz ve tüm müttefiklerimizi koruyoruz." açıklamasını yaptı.

Stoltenberg'in açıklamasından önemli satır başları ise şöyle oldu:

"Yarın NATO üyesi ülkelerin liderleri Ukrayna'ya desteğini tekrar ortaya koyacak. Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkı vardır. 2014’ten beri müttefikler Ukrayna’yı eğitmekte ve kabiliyetlerini artırmaktadır. Ukrayna halkı cesurluk örneği göstererek ön cephede savaşmaktadır. Biz de anti tank yanında drone, İHA, mühimmat sağlamaktayız ve milyonlarca mülteciye kapılarımızı açtık.

Siber savunma ve Ukrayna’nın kendisini nükleer ve radyolojik tehditlerde koruması konusunda anlaşmayı planlıyoruz. Putin’in ortaya çıkardığı tek şey, ıstırap, acı ve ölümdür. Savaşın Ukrayna ötesine geçmeyi önlemekle sorumluyuz. Böyle bir şey olursa daha fazla yıkım ve ölüm olacaktır."

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"DAHA FAZLA ÇATIŞMA VE ACIYA YOL AÇAR"

NATO ve Rusya arasında çatışmamaya dönüşmemeli. Bu daha çok can kayına, yıkıma neden olacaktır. Birlikte çalışarak onlara yardımcı olmalıyız ki egemenliklerine olan hakları devam etsin.

Çin'in bu krizdeki rolünü de ele alınmasını bekliyorum."

"BARIŞ ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

"Çin’in rolü çok önemli. Bağımsız karar alma konusunu tartışmaya açtılar. Pekin, Moskova'ya katıldı. Çin, Rusya'ya siyasi destek verdi, buna bariz yalanları yaymak da değil.

Dezenformasyon konusu da önümüzde durmaktadır. Müttefikler olarak Rusya’nın bu işgaline destek verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz. BMGK’nın da üyesi olan Çin’in sorumlu bir şekilde davranması çağrısında bulunuyoruz. Bu savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi çağrısını Çin’e de yapıyoruz.

Belarus’un kararı durumu karmaşık bir hale getiriyor.

Önemli güvenlik sorunları, savunma alanına önemli yatırımlar yapılmasını gerektirir. Barış artık hiç kimse için çantada keklik değil." "BELARUS'A ÇAĞRI"

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"Rusya'nın savaşını desteklememesi için derhal barışçıl çözüm çağrısı yapmasını istiyoruz. Belarus da işgale olan müdahilliklerini sona erdirmeli. Yarın alacağımız kararların uzun vadeli etkileri olacak. Güvenliğimizi arttıracağız."

TÜM MÜTTEFİKLERE DESTEK SÖZÜ

"Son haftalarda hatırı sayılır bir teyakkuzda güç gönderdik. Eşi benzeri görülmemiş NATO varlığı var Baltık'ta, buna Estonya da dahil. Hem sayı hem de savaş grubu sayısı katlandı. Yaklaşık 40 bin asker direkt olarak NATO komutasında. Bu çok ciddi bir ek güç anlamına geliyor Doğu kanadında. Hazırız, müttefiklerimizi koruyacağız. Her türlü saldırıya karşılık vermeye de hazırız."

YARIN HANGİ KARARLAR ÇIKACAK?

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“Askerler orada, yarın da gerekli kararları alıp, 4 savaş grubu daha gönderdiğimizi resmen duyuracağız, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya. Uzun vadeli sonuçlarını da ele almalıyız krizin. Komutanlarımıza daha uzun vadeli sonuçları ele almaları için talimat verilmesi gerekiyor.”

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EN ÖNEMLİ MESAJ

“Rusya, NATO Rusya kurucu anlaşmasından çekildi. Kırım'ı ilhak ettiler, Doğu Ukrayna'daki huzuru bozmaya başladılar. Şimdi Ukrayna'nın işgali bariz ihlalidir bu anlaşmanın. Kimyasal silahlar konusunda ise öncelikle kimyasal silahların kullanılması tamamen çatışmanın doğasını değiştirir. Çok ciddi sonuçlar doğurur. En önemli mesaj da bu iletmemiz gereken.”

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GÜNDEM: UKRAYNA’YA TAM DESTEK

“Şu an Ukrayna'da gördüğümüz şey çok acı verici, korkunç. Tam teşekküllü bir işgalin sonuçlarını görüyoruz. Bu yüzden NATO üyeleri desteklerini arttırdı. Eşi benzeri görülmemiş bir destek veriyoruz. Bu yıllardır yaptığımız desteğin üzerine bir desek. Öncelikle Ukrayna güçlerinin cesareti büyük rol oynuyor. Aynı zamanda yıllardır aldıkları desteğin de etkisi var. Yarın müttefik liderler bir araya geldiğinde daha da nasıl desteğimizi arttıracağımızı ele alırız. NATO üyeliği gündemde yok. Ama Ukrayna'ya destek en önemli gündem maddesi.”

NÜKLEER SALDIRIYA KARŞI NATO KENDİNİ NASIL SAVUNUYOR?

“Rusya, nükleer ifadelerini durdurmalı. Bu hem tehlikeli hem de sorumsuzca. NATO, tüm müttefikleri korumak için burada. Rusya'ya net mesaj iletiyoruz: Nükleer savaş kazanılamaz, asla böyle bir şey olmamalı. Savaşı engellemek için her şeyi yapmalıyız. Yoksa bu Ukrayna sınırları dışına taşabilir ve daha da tehlikeli hal alabilir. Nükleer savaş hiçbir zaman olmamalı ve bu savaşın kazananı olmaz. Bu Rusya'nın defalarca da tekrar ettiği bir husus aslında. Buradaki nükleer söylemleri bununla çelişiyor.”

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HANGİ ÜLKE HANGİ DESTEĞİ VERİYOR?

“Şu anda tüm detayları vermemin işlevsel olacağını düşünmüyorum, yarın görüşeceğiz. Kim hangi desteği veriyor detayına girdiğimizde her zaman iyi sonuçlara yol açmıyor bu durum. Biyolojik silahlarla saldırı yapılmasından endişeliyiz.”

Rusya daha önce kimyasal maddeleri kullandı hem kendi muhaliflerine hem de İngiltere'de NATO toplantısında bunu yaptı. Esad rejimine destek verdiler. Bu yüzden endişeliyiz. Bu nedenle hazırız. Yarın bu konuyu da ele alacağız. Kimyasal ya da biyolojik silah kullanımına NATO ülkeleri içinde ciddi tehdit olabilir. Çok ciddi ölümcül sonuçlara neden olabilir. Çok büyük bir endişe bizim için.”

BELARUS SAVAŞA GİRMEYE HAZIRLANIYOR İDDİASI

“Belarus zaten bu işgale en başından destek veriyor. Topraklarının kullanılmasına izin verdiler. Buradan mobilize edildi Rus askerleri. Belarus hala bu işgalin sürmesine destek veriyor. Hem hava sahalarını açıyorlar, askeri altyapılarını açıyorlar. Rusya, Belarus hava saldırısını kullanarak her gün Ukrayna şehirlerine bombardıman yapıyor, sivilleri öldürüyor. Belarus zaten bu işin içinde. Hem destek verdi hem de müdahil oldu. Belarus'a da bunu durdurmaları için çağrı yapıyoruz. Rusya tarafından kullanılmayın ve bu savaşın parçası olmayın. NATO savaşta taraf değil. Ukrayna'ya destek veriyoruz. NATO asker göndermeyecek Ukrayna'ya. Bu çatışmanın tam teşekküllü savaşa dönüşmesini engellememiz lazım NATO ve Rusya arasında.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NATO OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ İÇİN BELÇİKA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak amacıyla 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Belçika’yı ziyaret edeceklerdir. Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı Zirve’de, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecektir.

Zirve toplantısında ayrıca, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi’ne giden süreçte İttifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır” denildi.