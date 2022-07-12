Son dakika: NASA yeni görüntüleri paylaştı! Ölen bir yıldızın etrafındaki devasa dalgalar...

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Patlak Sekiz Bulutsusu veya Güneyin Halka Bulutsusu olarak adlandırılan gezegenimsi bulut, merkezinde sönmekte olan bir yıldızın yarattığı devasa bir gaz ve toz küresi.

BBC'nin haberine göre; yıldızlar yaşlandıkça enerji üretim biçimlerini değiştiriyorlar ve dış katmanlarını püskürtüyorlar.

Güneyin Halka Bulutsusu yaklaşık yarım ışık yılı çapında ve Dünya'ya 2 bin ışık yılı mesafede bulunuyor.

Gezegenimsi bulut olarak nitelendirilen bu yapıların gerçekte gezegenlerle bir ilgisi bulunmuyor.

DEĞERİ 10 MİLYAR DOLAR

10 milyar Dolar değerindeki James Webb Uzay Teleskobu, geçen yıl 25 Aralık'ta devreye alınmıştı. James Webb Teleskobu, meşhur Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak nitelendiriliyor.





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Bu imaj ise keşfedilen ilk yoğun gökada grubu olan Stephan Beşlisi'ni yansıtıyor. Stephan Beşlisi, yaklaşık 290 milyon ışık yılı uzaklıkta, Pegasus Takımyıldızı'nda yer alıyor.

Jamess Webb Teleskobu'nun çektiği bu görüntü, Hubble Teleskobu'nca çekilen görüntüden çok da farklı görünmüyor fakat James Webb'in kızılötesi hassasiyeti, astronomlar için farklı özellikleri araştırma imkânı sağlıyor.





Karina Bulutsusu ise James Webb Teleskobu'nun selefi Hubble'ın da klasik hedeflerinden biriydi ancak Webb'in bu görüntüsü çok farklı bir görselleştirme sunuyor. Karina, gökyüzündeki en büyük ve parlak nebulalardan biri ve Dünya'ya 7 bin 600 ışı yılı uzaklıkta. Nebulalar yeni yıldızların oluştuğu geniş gaz ve toz bulutlarıdır.





Karina Bulutsusu