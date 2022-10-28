Son dakika: Nancy Pelosi’nin kocası evinde saldırıya uğradı

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası Paul Pelosi, bu sabah San Francisco'daki evine giren kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin o sırada evde olmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI, PELOSİ'NİN EŞİ HASTANEDE

Polis saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının sebebi henüz belirlenemedi.

82 yaşındaki Paul Pelosi'nin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kocası Paul Pelosi

PELOSİ'NİN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill yaptığı ilk açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde, bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki konutuna girdi ve eşine saldırdı. Bay Pelosi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Pelosi ailesi olaya müdahale eden herkese müteşekkirdir" ifadelerini kullandı.