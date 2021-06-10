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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı

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Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı

Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Mandalay'daki cunta sözcüsü Zaw Min Tun, kazayı "kötü havaya" bağlayarak yaptığı açıklamada, "Havaalanı yakınlarındaki bir çelik fabrikasından 400 metre uzaktayken iletişimi kaybettik" dedi.

Zaw Min Tun, acil durum çalışanlarının hala olay yerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Altı mürettebat ve sekiz yolcu taşıyan uçakta bulunan iki yolcunun bölgedeki askeri hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi. 

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