Son dakika... Mutasyon geçiren koronavirüsle ilgili bomba haber: Çocuklara bulaşma riski daha çok

Imperial College London'da Epidemiyoloji Profesörü olan Neil Ferguson, çocukların mutasyon geçiren virüse karşı daha dirençsiz olduğuna dair bir ipucu bulunduğunu iddia etti.

Birleşik Krallık'ta Mart ayındaki kısıtlamalarda etkili olduğu için 'Profesör Karantina' olarak anılan Ferguson, oluşumuna yardımcı olduğu tedbir kılavuzunu ihlâl ettiği ortaya çıkınca acil durumlar için danışmanlık veren SAGA ekibinden ayrılmıştı.

Prof. Dr. Ferguson, B.1.1.7. olarak anılan bu yeni koronavirüs varyantının, kasım ayında, okulların açık olduğu karantina sırasında artmasının, bu türün çocukları daha çok etkilemesi nedeniyle olabileceğini ifade etti.

HENZÜ KANITLANMIŞ DEĞİL, FAKAT...

Neil Ferguson, çocukların koronavirüsün bu varyantına daha açık olduğu yolundaki son teoriyi ispatlayacak yeterli kanıt bulunmadığını da belirterek, bunun öne çıkan bir hipotez olduğunu belirtti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Prof. Ferguson, mutasyon geçiren türün 15 yaş altındaki vaka sayısının, istatistiki bakış açısından değerlendirildiğinde, öteki türlerden çok fazla olduğunu ortaya koydu.

İngiliz uzman, "Çocukları enfekte etmek için daha yüksek bir eğilim olduğuna dair ipucu var. Bu belki de farklılıkların bazılarını açıklayabilir, ancak herhangi bir nedensellik kanıtı ortaya koymadık" dedi.

Prof. Dr. Ferguson, bu hipotezinin doğru olduğunun kanıtlanması halinde, virüsün yayılmasındaki artışın büyük oranda açıklanabileceğini sözlerine ekledi.