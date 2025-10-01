Münih'te peş peşe patlama sesleri! Alman polisi geniş çaplı operasyon başlattı

Haberin Devamı

Münih’in kuzeyinde sabahın erken saatlerinden bu yana polis ve itfaiye ekipleri geniş kapsamlı bir operasyon yürütüyor. Bölgede özel birlikler ile bomba imha uzmanları da görev alıyor.

Bild’in aktardığına göre, olay sırasında art arda patlamalar meydana geldi ve silah sesleri duyuldu.

YANMIŞ OTOBÜS VE CESET BULUNDU

Olay mahallinde yol kenarında tamamen yanmış bir otobüs tespit edildi, aracın önünde yangın söndürme köpüğünden oluşan kalın bir tabaka görüldü. Bölgede ayrıca bir erkek cesedi bulundu.

BILD’in haberine göre, hayatını kaybeden kişinin ailesine ait evi patlayıcılarla donatmasının ardından ateşe verdiği, daha sonrasında da intihar ettiği değerlendirildi. En az bir kişinin daha vücudunda kurşunlar ile yaralanmış halde bulunduğu kaydedildi.

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Olayın yaşandığı adresin, Münih’in kuzeyindeki Lerchenauer Sokağı'nda olduğu açıklandı. Polis, geniş bir alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Yetkililer, çevre sakinleri ve sürücülere bölgeden uzak durmaları veya alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz.



Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

OKTOBERFEST İLE İLGİSİ YOK

Olay yerine yakın bölgelerden yoğun duman bulutları görüldü. Polis Başmüfettişi Thomas Schelshorn, “Şu anda halk için bir tehlike yok. Ayrıca Oktoberfest ile de bir bağlantısı yok.” ifadelerini kullandı.