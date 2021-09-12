Son dakika... Mu varyantı için son noktayı koydular!

Geçtiğimiz ay, Belçika'daki bir huzurevinde tam aşılı yedi yaşlı Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Hepsine şimdi Mu olarak bilinen bir koronavirüs varyantı bulaşmıştı. Bu salgın, Mu'nun Delta da dahil olmak üzere diğer varyantlardan daha büyük bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Ancak hala böyle olduğuna dair bir kanıt bulunmuş değil. Business Insider'da yer alan habere göre, Mu varyantının aşıların sağladığı korunmayı aşmayı sağlayacak mutasyonlara sahip olmasına rağmen zamanla diğer varyantlara göre daha az yaygın hale geldiği görüldü.

Delta'ya göre daha büyük bir avantajı olan varyantların hızla vakalarda daha yaygın olması beklenirdi. Ancak tüm bulgular Mu'nun baskın olmayacağını gösteriyor.

Küresel olarak Mu’nun zirve yaptığı an, yeni koronavirüs enfeksiyonlarının %0,6'sını temsil ettiği Temmuz ortasındaydı. Koronavirüs genomlarını toplayan bir veri tabanı olan GISAID'den alınan verilere göre, bugün dünya çapındaki yeni enfeksiyonların sadece %0,1'ini temsil ediyor.

MU YAYILIYOR, AMA HALA ÇOK NADİR

Bu yıl Mu enfeksiyonun kayıtlara geçtiği 48 ülkeden sadece 10'unda geçen ay Mu vakası tespit edildi. En yaygın görüldüğü yer, Ocak ayında dünyanın ilk Mu vakalarının kayıtlara geçtiği Kolombiya. GISAID'e göre Mu, geçen ay ülkede tespit edilen yeni koronavirüs enfeksiyonlarının neredeyse tümünü temsil ediyor.

ABD, Meksika ve Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık gibi birkaç Avrupa ülkesinde de son dört hafta içinde Mu vakaları kayıtlara geçti.

Ancak bir varyantın coğrafi olarak dağılmış olması, dünyada geniş çapta yayıldığı anlamına gelmez. Örneğin ABD'de Mu neredeyse her eyalette tespit edilse de geçen ay sıralanan yeni koronavirüs enfeksiyonlarının %0,2'sinden daha azını temsil ediyor.

Geçen hafta bir brifingde, "Konuyu çok yakından takip ediyoruz" diyen Başkan Joe Biden'in en üst tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, "Şu anda bunu acil bir tehdit olarak görmüyoruz," diye de ekledi.

MU, DELTA KADAR BULAŞICI GÖRÜLMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü, Ağustos ayı sonlarında Mu'yu "dikkat edilmesi gereken bir varyant " olarak etiketledi. Bu terim, önemli topluluk aktarımına neden olabilecek veya virüsün davranış şeklini değiştirebilecek genetik değişikliklere sahip varyantlar için geçerlidir. Mu varyantı, Mayıs ayından bu yana Güney Amerika'da hızla yayıldığı için DSÖ’yü endişelendirmişti.

Ancak o zamandan bu yana Mu'nun Güney Amerika'daki yaygınlığı düştü. Temmuz ortasındaki zirvesinde, varyant Güney Amerika'nın yeni koronavirüs enfeksiyonlarının yaklaşık %5'ini temsil ediyordu. Şimdi yaklaşık %3'ü temsil ediyor.

Kolombiyalı araştırmacılar, halen hakem incelemesini bekleyen bir çalışmada, Mu'nun virüsün orijinal versiyonundan 1,2 kat daha bulaşıcı olduğunu öngördü. Bu, orijinal suştan iki kat daha bulaşıcı Delta'nın daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Yine de, vücudun bağışıklık savunmasına direnme potansiyeli nedeniyle bilim insanları Mu'yu yakından izlemeye devam ediyor.

EN BÜYÜK KORKU: AŞI DİRENCİ!

Bilim insanları en çok Mu'nun aşı korumasına direnmesinden endişe duyuyor. DSÖ'nün COVID-19 teknik lideri Maria van Kerkhove, Associated Press'e, varyantın "sahip olduğu mutasyonların kombinasyonu nedeniyle bizi ilgilendirdiğini" söyledi.

Mu, başak proteini (virüsün hücrelerimizi istila etmesini sağlayan yüzeyindeki taç benzeri çıkıntılar ve) için genetik kodundan birkaç anahtar mutasyon taşıyor. Bu mutasyonlar Mu’yu, virüsü nötralize etmek için başak proteini hedefleyen aşılara veya önceden hastalığı geçiren bağışıklık sistemleri tarafından üretilen antikorlara karşı dirençli hale getirebilir.

Geçen ay yapılan bir çalışma, bu mutasyonların varlığının Mu'nun "endişe verici bir varyant" olarak yeniden sınıflandırılmasını gerektirebileceğini öne sürdü. Bu terim, Delta da dahil olmak üzere şimdiye kadarki en endişe verici bazı varyantlar için kullanılıyor. Henüz hakemden geçmemiş başka bir çalışma, Mu'nun Pfizer aşısından veya önceki bir enfeksiyondan kaynaklanan nötralize edici antikorlara karşı diğer endişe varyantlardan daha dirençli olduğunu buldu.

Ancak, Pfizer aşının virüsün orijinal versiyonuna karşı daha iyi koruma sağlamasına rağmen, Mu varyantını da nötralize edebildiğine dair kanıt bulan İtalyan araştırmacılar, Mu'nun "aşı etkinliği için bir endişe olmadığı" sonucuna vardılar.

Virüsün ne kadar yayıldığı göz önüne alındığında, birçok bilim insanı, Mu gibi varyantların ortaya çıkmaya devam etmesini bekliyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların evrimini inceleyen profesör Andrew Read, geçtiğimiz ay Insider'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Virüsün kendisi hala fenotip değiştiriyor, muhtemelen daha bulaşıcı hale geliyor ve ilaç tedavi rejimlerine uyum sağlıyor. Kısa vadede duracağını düşünmek için hiçbir neden yok. Umudumuz, kısa vadede maksimum bulaşıcılığına yaklaşması."

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