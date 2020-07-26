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Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde hain tuzak: 5 kişi katledildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin pazar yerinde tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı patlatarak 5 masum sivili öldürdüklerini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı.''
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