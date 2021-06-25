Son dakika: mRNA'nın mucidi konuştu... Ezber bozan aşı açıklaması

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Koronavirüs bilim dünyasının da neredeyse tüm mesaisini buraya ayırmasına neden oldu.

Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor. Bunun meyvelerini ise almaya başladık.

Zira virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Ancak aşılar ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor.

Son dönemde yan etki haberleri ile gündeme gelen aşılar ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.

Koronavirüs aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin mucidi Dr. Robert Malone, 'Hükümet riskler konusunda şeffaf değil' dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, gençlerin aşı yaptırmaya zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Malone, 18-22 yaş aralığındaki kişilere atıfta bulunarak, 'Bu kohorttaki faydaların risklerden daha ağır bastığını düşünmüyorum. Ama ne yazık ki risk fayda analizi yapılmıyor' ifadelerini kullandı.

Fox televizyonuna konuşan Malone şu ifadeleri kullandı;

'Riskler olduğunu biliyorum ama verilere erişimimiz yok. Dolayısıyla, özellikle deneysel aşılar olduğu için, insanların aşıları kabul edip etmemeye karar verme hakkına sahip olduğu görüşündeyim.'

Dün ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarında nadir görülen yan etkiyi ilk defa kabul etti. Ajans bu aşılar ile ilgili nadir görülen kalp iltihabı vakaları hakkında bir uyarı ekleyeceğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada söz konusu yan etkiden en çok etkilenen yaş grubuna ait bilgiler de paylaşılmış, buna göre, söz konusu yan etki ağırlıklı olarak 30 yaş ve altındaki kişilerde görülmüştü.

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