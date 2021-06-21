Son dakika... Moskova'daki artış sürüyor: Pandemi rekorunu kırdı!

Dünya tabiri caizse yaklaşık 2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile boğuşuyor. Dünya genelinde 4 milyona yakın cana mal olan virüs bu sefer etkisini Rusya'da artırmış durumda.

Son günlerde açıklanan verilere göre, ülkedeki koronavirüs vaka sayısı yükseliş trendinde. Ülkede son 24 saat içinde 17 bin 378 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Başkent Moskova'da ise bu sayının 1811 olduğu açıklandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Aynı haberlere göre, St.Petersburg'da 1046, Nizhny Novgorod Bölgesi'nde 268, Buryatia'da 243, Voronezh Bölgesi'nde 199 yeni vaka tespit edildi.

Salgın ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün hastalığı geçirenlerde ve aşı olanlarda da koronavirüs görüldüğünü duyurmuştu.

Hint varyantının virüsün ilk haline kıyasla 2 kat daha fazla bağışıklık seviyesi gerektirdiğinin altını çizen Sobyanin, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

'Bu nedenle tekrarlanan koronavirüs vakaları görüyoruz, aşı olanlarda da hastalık görüyoruz.'

YENİ VARYANT KEŞFEDİLDİ

Öte yandan Rus bilim insanları geçtiğimiz hafta yeni bir koronavirüs varyantı keşfettiklerini duyurmuştu. Ancak Moskova'da görülen yeni varyant ile ilgili henüz detaylı bir resmi açıklama yapılmış değil.

Gelen ilk bilgilere göre, Rus bilim insanları aşıların yeni varyant üzerinde etkili olup olmadığını anlamak için çalışma başlattı.

Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'ndeki akademisyenler ise yeni varyantın ülkede hızla artan vaka sayılarından sorumlu olabileceğini öne sürdü.

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