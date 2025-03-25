Son dakika... Moskova dün gerçekleştirilen ABD-Rusya zirvesinde ne istedi? Peskov: Kesinlikle kamuoyuyla paylaşılmayacak!

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ABD ve Rusya Ukrayna’daki savaşın çözüm yollarını görüşmek üzere dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi.

THE MOSCOW TİMES: RUSYA DAHA FAZLA TOPRAK İSTİYOR

Moskova, ABD ile 12 saat süren ve herhangi bir anlaşmaya varılamadan sona eren barış görüşmelerinde Ukrayna'dan daha fazla toprak talep etti. The Moscow Times'a konuşan Kremlin'e yakın kaynaklar, Rus heyetinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson olmak üzere dört Ukrayna bölgesinde tam kontrolünü ele geçirmeyi hedeflediğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan hükümet kaynakları, Kremlin'in Washington'ın Kiev'e baskı yaparak kısmen işgal ettiği topraklardaki tüm askerlerini çekmesini umduğunu söyledi.



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Kremlin bugün görüşmelere ilişkin yaptığı resmi açıklamada, toplantının sonuçlarını analiz ettiğini ve yeni görüşme için henüz yeni bir tarih belirlenmediğini duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov dün gerçekleştirilen görüşmelerin içeriğinin kesinlikle kamuoyuyla paylaşılmayacağını vurguladı.

Moskova heyetine eş başkanlık eden Grigory Karasin, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada ABD ile görüşmeleri değerlendirdi ve "Her şeyi konuştuk, yoğun bir diyalog oldu, kolay değildi ama çok faydalıydı" dedi. Rus müzakereci, Moskova'nın Ukrayna sorunu konusunda ABD ile "yararlı" görüşmelere devam edeceğini ve BM ile diğer ülkeleri de sürece dahil etmeyi hedeflediklerini açıkladı.



Ukraynalı bir kaynak ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin bugün de Riyad'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.



SUMMY SALDIRISINDA YARALI SAYISI YÜKELİYOR



ABD-Rusya-Ukrayna üçgenindeki barış görüşmeleri devam ederken cephedeki durumda herhangi bir yumuşama belirtisi yok. Rusya'nın Ukrayna'daki Sumy bölgesine düzenlediği hava saldırısında yaralı sayısı 90’a yükseldi.

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Rusya dün Ukrayna'nın Sumy bölgesine hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok sayıda yaralı var. Saldırıda 17'si çocuk olmak üzere yaklaşık 90 kişi yaralandı. Saldırının merkez üssünde bir okul ve konut binaları vardı. Neyse ki okuldaki çocuklar sığınakta bulunuyordu” dedi.



Ukrayna ordusu, Rusya’nın ilhak ettiği Luhansk bölgesini hedef aldı. Bölgeye Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bombardımanda 2'si gazeteci, 4'ü sivil 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ölenlerden 2’sinin İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak ve Zvezda TV kanalının kameramanı Andrei Panov olduğunu belirtti. Zaharova ayrıca Zvezda muhabiri Nikita Goldin ve kanalın şoförü Aleksandr Sirkeli'nin yaralandığını aktardı. Zaharova saldırının "Ukrayna'nın hedefli bir topçu ateşi" olduğunu vurguladı. Zaharova, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler'e saldırıya "uygun şekilde" tepki vermeleri çağrısında bulundu.