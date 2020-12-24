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DHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Moldova'da şoke eden istifa!

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Son dakika: Moldova'da şoke eden istifa!
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Moldova Başbakanı Ion Chicu, istifa kararını açıkladı. Seçimlerin yeni yapıldığı ülkeden gelen bu haber şok etkisi yarattı.

Moldova'da 15 Kasım'da yapılan seçimlerden galip gelen seçilmiş Devlet Başkanı Maia Sandu'nun yarın göreve resmen başlamasından önce sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Başbakanı Ion Chicu, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Başbakan Chicu, basın toplantısında yaptığı açıklamada “Ülke yönetimiyle erken parlamento seçimlerinin yapılması için gereken adımları istişare ettim. Bu, ülkedeki önemli sorunların çözümü için gerekli" dedi ve istifa kararını açıkladı.

Ülkede Chicu hükümeti 14 Kasım 2019'da kurulmuştu.

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