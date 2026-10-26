Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Mısır Meclisi, Yemen’deki Husi milislerinin saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı AbdülFettah el-Sisi’ye Suudi Arabistan’a askeri destek sağlama yetkisi verilmesine ilişkin görüştü. Meclis, Suudi Arabistan'a askeri destek sunulması talebini onayladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, yaklaşık 500 milletvekili görüşmeler sırasında söz almak istedi. Mısır Anayasası’nın 152. maddesi uyarınca cumhurbaşkanı, Ulusal Savunma Konseyi’ne danışmadan ve milletvekillerinin üçte ikisinin onayı olmadan savaş ilanı ya da askeri güç sevk etme kararı alamıyor.

Sisi’nin başkanlık ettiği konsey, geçen hafta Suudi Arabistan'a destek verilmesini onaylamıştı. Sisi, Suudi Arabistan’a verilecek askeri desteğin yalnızca savunma amaçlı olacağını belirtmişti.

Haberin Devamı

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ ŞİDDETLENDİ

Yemen'in en kalabalık vilayeti olan Taiz'de denetim, rakip gruplar arasında parçalanmış halde. Vilayet merkezi Taiz kentiyle bazı kesimleri hükümet güçlerinin elinde tuttuğu, Husilerin ise son birkaç hafta içinde kırsal alanlarda ve kıyı bölgelerinde ilerlediği kaydediliyor. Sahadan gelen bilgilere göre Husilerin denetim sahasını Muha, Şumayteyn, Maafir, Cebel Habşi ve Vaziiyye gibi çeşitli yörelere doğru genişlettiği belirtiliyor.

Resmi nitelik taşımayan saha tahminleri, vilayet arazisinin yüzde 70'inden fazlasının Husilerin kontrolüne geçtiğine işaret ediyor. Ancak çatışmaların devam etmesi ve cephe çizgilerinin sürekli değişmesi sebebiyle bu oranlar kesin ya da resmi bir denetim haritası niteliği taşımıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuzdan bu yana yeniden alevlenen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi veya yaralandı. Yemen, İran'ın desteklediği Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri ele geçirmesinin ardından patlak veren iç savaşa tanıklık ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası camianın meşru kabul ettiği Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla vuruyor.