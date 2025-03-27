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Son dakika... Mısır'da turistleri taşıyan denizaltı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı

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#Mısır#Denizaltı#Kızıldeniz
Son dakika... Mısırda turistleri taşıyan denizaltı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 14:19

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada şehri açıklarında bir turist denizaltısının batması sonucu altı kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Sinbad isimli bir denizaltı, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik Hurghada kenti açıklarında battı.

Devlete ait Al-Akhbar Al-Youm gazetesinin verdiği bilgilere göre, yaklaşık 44 kişinin yer aldığı denizaltıdan ilk müdahaleler sonucu 29 kişi  kurtarıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre yaralanan 19 kişiden 4'ünün durumu kritik.

Son dakika... Mısırda turistleri taşıyan denizaltı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı



6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada en az altı kişinin öldüğü öğrenildi. Bölgeye 21 ambulans sevk edildi ve yaralılar bölgedeki hastanelere taşındı.

Olay sonrası bölgedeki birçok turizm şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurdu veya sınırlandırdı. Kazaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor ancak yetkililer konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Son dakika... Mısırda turistleri taşıyan denizaltı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı
YOLCULARIN HEPSİ RUS

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Rusya'nın Mısır Büyükelçiliği denizaltıdaki tüm turistlerin Rus olduğunu açıkladı.  Büyükelçilik, dört kişinin öldüğünün doğrulandığını, diğerleri hakkında daha fazla bilgi beklendiğini aktardı.

HURGADA AÇIKLARINDA BATTI

BBC'nin edindiği bilgiye göre, turistik denizaltı günün erken saatlerinde Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kenti açıklarında battı.

Sindbad isimli denizaltının plajları ve mercan resifleriyle tanınan şehre yakın bir noktada battığı öğrenildi. Denizaltı birkaç yıldır bölgede faaliyet gösteriyordu.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 460 kilometre güneydoğusunda bulunan hareketli bir turizm şehri olan Hurgada, Mısır'a gelen ziyaretçiler için önemli bir destinasyon. Turistler burada denizaltılarla Mısır'ın mercan resiflerini ve tropikal balıklarını görmek için deniz turlarına çıkıyor. Bu turların ortalama 3-4 saat sürdüğü öğrenildi.

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#Mısır#Denizaltı#Kızıldeniz

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