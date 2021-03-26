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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Mısır'da tren kazası: En az 32 kişi öldü, 66 yaralı

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Son dakika... Mısır'da tren kazası: En az 32 kişi öldü, 66 yaralı

Son dakika haberine göre Mısır'ın güneyinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.

Son dakika haberine göre Mısır'da iki trenin çarpışması sonucunda en az 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza yerinde onlarca ambulans sevk edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise bazı yolcuların enkaz altında mahsur kaldığı, insanların ise onları vagonlardan çıkarmaya çalıştığı bilgisine yer verildi. 

2019'da, Kahire'nin ana tren istasyonunda bir tren raydan çıkıp alev almış, bu kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti.

20'den fazla kişi öldüğü kaza sonrası Ulaştırma Bakanı istifa etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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