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Dünya
AA, hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.04.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Mısır'da tren kazası: 8 ölü, 100'den fazla yaralı

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Son dakika... Mısır'da tren kazası: 8 ölü, 100'den fazla yaralı

Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyinde bulunan Kalyubiye kentinde tren kazası meydana geldi.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kurumdan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Son dakika... Mısırda tren kazası: 8 ölü, 100den fazla yaralı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada ise ölü sayısına dair bir bilgi yer almadı.

Açıklamada çok sayıda yaralı olduğu ve olay yerine en az 50 ambulans sevk edildiği belirtildi.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

Ayrıntılar birazdan...

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