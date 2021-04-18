Son dakika... Mısır'da tren kazası: 8 ölü, 100'den fazla yaralı

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyinde bulunan Kalyubiye kentinde tren kazası meydana geldi.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kurumdan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada ise ölü sayısına dair bir bilgi yer almadı.

Açıklamada çok sayıda yaralı olduğu ve olay yerine en az 50 ambulans sevk edildiği belirtildi.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

Ayrıntılar birazdan...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara