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Son dakika... Mısır'da kilise yangını: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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#Mısır#Yangın#Dünya
Son dakika... Mısırda kilise yangını: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 13:53

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre Mısır'daki kilise yangınından en az 41 kişi hayatını kaybetti.

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Mısır'ın başkenti Kahire bir faciaya sahne oldu.

Kentin Imbaba semtindeki Abu Sifine kilisesinde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, yetkililer yangın nedeniyle 41 kişinin öldüğünü, 55 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Sisi, Facebook sayfasında yayınladığı mesajda'Tüm önlemlerin alınmasını sağlamak için tüm devlet hizmetlerini seferber ettim' dedi.

Kıptiler, Mısır'ın 103 milyonluk nüfusunun en az 10 milyonunu oluşturan Ortadoğu'daki en büyük Hıristiyan topluluğu.

AYRINTILAR GELİYOR...

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#Mısır#Yangın#Dünya

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