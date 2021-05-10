Son dakika...Mescid-i Aksa'da son durum: İsrail polisinden nöbet tutan Filistinlilere müdahale

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.

Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ BEYT HANUN SINIR KAPISI'NI KAPADI

Öte yandan İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu.

İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi.

İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

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