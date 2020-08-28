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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 28.08.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

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Son dakika: Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması
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Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmelerde her fırsatta diyalog çağrısı yapan Almanya'dan flaş bir hamle geldi. Başbakan Merkel bugünkü açıklamasında AB ülkelerini Yunanistan'dan yana tavır almaya çağırdı.

Almanya, bugüne kadar Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye - Yunanistan gerginliğiyle ilgili olarak tarafsız bir konumda kalmış ve sorunun karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti. 

Merkel'in yaptığı açıklama Almanya'nın konuyla ilgili politika değişikliğine gitmiş olabileceğini düşündürdü. Merkel bugün yaptığı son dakika açıklamasında, "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü" ifadelerini kullandı.

Merkel yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerginliği Macron'la da detaylı bir şekilde görüştüklerini aktardı. 

KORONAVİRÜS UYARISI YAPTI

Merkel düzenlediği basın toplantısında koronavirüsle ilgili de açıklamalar yaptı. 

Merkel açıklamasında koronavirüsün yaklaşan sonbahar ve kış aylarında daha kötüleyeceği konusunda korkutan bir uyarı yaparken 'Bu virüsle daha uzun süreler yaşamayı öğrenmek zorundayız.' ifadesini kullandı. 

Merkel 'Covid-19 aşısı bulunana kadar hiçbir şey normale dönmeyecek.' açıklamasını yaparken bilim insanlarından aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor olduğunu da sözlerine ekledi. 

Merkel Alman halkından virüsü ciddiye almalarını isterken, çocukların Covid-19 salgınında kurban verilmemesi için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi. 

Başbakan Merkel virüsün ekonomik etkilerine de değinerek Alman ekonomisinin salgına rağmen mutlaka canlı kalması ve canlı tutulması konusunda çalışılması gerektiğini vurguladı. 

Merkel ekonomik refah paketi için Avrupa Parlementosu'yla çalışacaklarını, önümüzdeki yılın başlarında bir çözüme kavuşturmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. 

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