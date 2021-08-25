Son dakika: Merkel'den flaş Taliban çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'daki gelişmeler ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.

AFP'de yer alan habere göre, uluslararası topluma çağrıda bulunan Merkel, 'Taliban ile görüşün' mesajı verdi.

'Amacımız, Afganistan'da son 20 yılda meydana gelen değişiklikler açısından elde ettiklerimizi mümkün olduğunca korumak olmalıdır' diyen Merkel, Taliban ile görüşmelere bu nedenle devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan'ın yeniden terörü besleyen bir yer haline gelme riski bulunduğunu savunan Merkel, Afganistan’daki Taliban gerçeğinin kabul edilmesinin zor olduğunu ancak bu gerçekle çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

"Afganistan'da ihtiyacı olan insanları ve komşu ülkelerdeki mültecileri desteklememiz gerekli." ifadelerini kullanan Alman Şansölye, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.

Afganistan'dan tahliye operasyonlarına, imkan olduğu sürece devam edeceklerini vurgulayan Merkel, mülteciler için 600 milyon avro ayırdıklarını aktardı.

BİR DÖNEMİN SONU

26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Merkel, siyasete veda etmeye hazırlanıyor.

Başka bir deyişle yaklaşık 1 ay sonra Almanya’daki 16 yıllık Merkel dönemi sona erecek.

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