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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 17.08.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Merkel'den flaş iltica açıklaması

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Son dakika: Merkel'den flaş iltica açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, AB'nin ortak iltica politikasının olmamasının birliğin zayıf noktası olduğunu söyledi.

Afganistan'da Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan görüntüler göçmen krizini bir kez daha gündeme getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel'den bu konuda flaş bir çağrı geldi. Merkel, AB'nin ortak iltica politikasının olmamasının birliğin zayıf noktası olduğunu söyledi.

Merkel bu açıklaması ile bu yönde bir adım atılması için çağrı yapmış oldu. Merkel, Almanya'nın bu konuya Avrupalı partnerleri ile koordineli bir yanıt verebilmek adına ortakları ile görüşme halinde olduğunun altını çizdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun mülteci politikasını eleştiren Alman Şansölye insanların silah olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

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