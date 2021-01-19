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Dünya
Haber Giriş: 19.01.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: Merkel duyurdu... Almanya'da kısıtlamalar uzatıldı!

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Son dakika: Merkel duyurdu... Almanya'da kısıtlamalar uzatıldı!
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı korona zirvesinin ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Almanya alınan önlemlere ve aşılama kampanyasına rağmen artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarıyla mücadelede zorlanmaya devam ediyor.

Gelen son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı korona zirvesinin ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu. 

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