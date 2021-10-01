Son dakika... Merck'ten koronavirüs ilacı açıklaması: Delta'ya karşı etkili!

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Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden dünyaya iyi haber ABD'den geldi.

ABD merkezli ilaç üreticisi Merck, bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüs ilacı ile ilgili merakla beklenen sonuçları açıkladı.

Şirketten yapılan resmi açıklamada koronavirüse karşı geliştirdiği molnupiravir adlı ilacın dünyadaki baskın tür olma Delta dahil bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğu bilgisinin altı çizildi.

AŞININ AKSİNE ORAYI HEDEF ALACAK

Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtti.

Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizdi.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunşa mücadele ediyor.

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EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor.

Merck,biyoterapi firması Ridgeback ile geliştirdiği anti viral ilaçlardan biri Kovid-19 tedavisi için, diğeri ise önleyici olmak üzere tasarlandı.

İki ilacında faz-3 denemeleri sürerken Grobler bu sürecin Kasım ayında bitmesini beklediklerini belirtti.

Benzer bir açıklama bir başka ABD merkezli şirket Pfizer'dan gelmişti. Pfizer, koronavirüse maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın 2’inci ve 3’üncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurmuştu.

PFIZER DA ÇALIŞMALAR YÜRÜRÜYOR

Pfizer’in açıklamasına göre, anti viral ilacın klinik denemeleri, Kovid-19’a yakalanmış ve semptom gösteren kişilerle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üzeri 2 bin 660 sağlıklı yetişkin üstünde yapılacak.

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Kovid-19 ile mücadelede, enfeksiyonu kontrol eden aşıların yanı sıra, virüse yakalanan ya da maruz kalan insanlar için etkin tedaviler geliştirmek gerektiğine inanıyoruz.'

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 234 milyon 337 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 792 bine ve iyileşenlerin sayısı 211 milyon 143 bine yükseldi.

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Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 214 bini, Hindistan'da 33 milyon 765 bini, Brezilya'da 21 milyon 399 bini ve İngiltere'de 7 milyon 807 bini geçti.