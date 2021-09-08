Son dakika: Merakla beklenen koronavirÃ¼s belgeleri yayÄ±nlandÄ±: Fauci iÃ§in flaÅŸ iddia

DÃ¼nya yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r koronavirÃ¼sÃ¼n penÃ§esinde... Ä°lk olarak Ã‡in'in Wuhan kentinde gÃ¶rÃ¼len virÃ¼s 10 milyonlarca kiÅŸiye bulaÅŸtÄ± ve 4 milyonun Ã¼zerinde insanÄ±n canÄ±na mal oldu.

VirÃ¼sÃ¼n nasÄ±l ve nerede ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dair henÃ¼z bilim dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± bir bilgi mevcut deÄŸil. Ancak salgÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri pek Ã§ok kiÅŸi Wuhan'daki laboratuvara iÅŸaret ediyor.

Bu laboratuvarÄ±n iÅŸlev kazanabilmesi iÃ§in ABD tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi iddiasÄ± ise Ã¼lkenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem baÅŸlÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki yerini koruyor.

YayÄ±nlanan son belgeler pandemi konusunda ABD'nin en yetkili ismi Dr. Anthony Fauci'yi bir kez daha tabiri caizse 'hedefteki adam' konumuna getirdi.

Zira SenatÃ¶r Rand Paul'a gÃ¶re, yeni belgeler Fauci'nin Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n (NIH) Ã‡in'in Wuhan laboratuvarÄ±nda iÅŸlev kazanÄ±mÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± finanse edecek boyutta yardÄ±m saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±yla Ã§eliÅŸiyor.

TRUMP ASKIYA ALMIÅž!

New York Post'ta yer alan habere gÃ¶re, 3,1 milyon dolarlÄ±k hibe, 2014 ile 2019 arasÄ±ndaki beÅŸ yÄ±llÄ±k bir sÃ¼re iÃ§in verildi. Finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yÃ¶netimi tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±ndÄ±.

AynÄ± habere gÃ¶re, bu 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde Wuhan Viroloji EnstitÃ¼sÃ¼'ne 599 bin dolar yÃ¶nlendirdi. Belgeler arasÄ±nda Peter Daszak tarafÄ±ndan yÃ¶netilen EcoHealth Alliance'Ä±n Ulusal Alerji ve Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼'ne sunduÄŸu, daha Ã¶nce yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ bir hibe teklifi de yer alÄ±yor.

FAUCI Ä°Ã‡Ä°N FLAÅž Ã‡AÄžRI

'SÃ¼rpriz sÃ¼rpriz... Fauci yine yalan sÃ¶yledi. Ve ajansÄ±nÄ±n Wuhan'daki koronavirus araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± finanse etmesi konusunda haklÄ±ydÄ±m' diyen Paul, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Fauci'nin Kongre'ye verdiÄŸi ifadesini gÃ¶zden geÃ§irmesini istedi.

BaÅŸka bir rapora gÃ¶re, NIH, Wuhan enstitÃ¼sÃ¼nde toplam 65 araÅŸtÄ±rma projesini finanse etti. The Australian dergisi tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan soruÅŸturmada bunun Fauci'nin izin verdiÄŸinden daha fazla olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

AyrÄ±ca birÃ§ok projenin 'yarasa koronavirÃ¼sleri Ã¼zerine riskli araÅŸtÄ±rmalar' iÃ§erdiÄŸi iddia edildi.

YakÄ±nda Ã§Ä±kacak olan 'Wuhan'da GerÃ§ekten Ne Oldu' baÅŸlÄ±klÄ± bir kitaba dayanan rapor, Ã¼st dÃ¼zey ABD'li yetkililerin Fauci'nin iÅŸlev kazanÄ±mÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±na yÃ¶nelik bir NIH yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan habersiz olduÄŸunu iddia ediyor.

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Ã‡Ä°N'Ä°N KORONA BELGELERÄ°NDEKÄ° ÅžOKE EDEN Ä°FADELER

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda Ã‡in'in 'KoronavirÃ¼s belgeleri' ABD'li yetkililer tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmiÅŸ ve Ã‡in'in sÄ±r gibi sakladÄ±ÄŸÄ± proje deÅŸifre olmuÅŸtu.

ABD basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer bulan sÃ¶z konusu belgelere gÃ¶re, Ã‡inli bilim adamlarÄ± son altÄ± yÄ±ldÄ±r koronavirÃ¼s dahil biyolojik ve genetik silahlar Ã¼zerinde araÅŸtÄ±rmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

SÃ¶z konusu belgelerde bu proje bir savaÅŸ durumunda 'zaferin temel silahÄ±' olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor ve detaylÄ± incelemeler sunuyor. Belgelerde ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n beklenenin aksine kimyasal ve nÃ¼kleer silahlar ile deÄŸil, biyolojik silahlar ile yapÄ±lacaÄŸÄ± tezi yer alÄ±yor.

ABD tarafÄ±ndan Japonya'nÄ±n HiroÅŸima ve Nagazaki kentlerine atÄ±lan iki atom bombasÄ±na atÄ±fta bulunan belgelerde biyolojik silahlarÄ±n yeni bir dÃ¼nya savaÅŸÄ±nda 'zafer iÃ§in temel silah' olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§iziliyor.

Halk KurtuluÅŸ Ordusu'nda gÃ¶rev alan bilim adamlarÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dosya, hastalÄ±klarÄ±n 'daha Ã¶nce hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir ÅŸekilde' silah yapmak iÃ§in manipÃ¼le edilmesini incelediÄŸini iddiasÄ± yer alÄ±yor.

Belgelerde biyolojik silahlarÄ±n maksimum etkiyi gÃ¶stermesi iÃ§in gereken koÅŸullar da Ã¶zetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldÄ±rÄ± gece veya ÅŸafak vakti sabit rÃ¼zgar yÃ¶nÃ¼ olduÄŸu zamanda yapÄ±lmalÄ±' ifadesi yer alÄ±yor.

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