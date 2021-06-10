Son dakika: Meksikalı uyuşturucu baronunun eşi suçlamaları kabul etti!

'El Chapo' Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman'ın karısı Emma Coronel Aispuro'nun merakla beklenen itirafları geldi ve Aispuro eşinin uyuşturucu kartelini yönetmesine ve Meksika hapishanesinden kaçmasına yardım etmekten suçlu olduğunu itiraf etti.

Reuters Haber Ajansı gelişmeyi son dakika ibaresiyle dünyaya duyurdu.

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