MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Meksikalı uyuşturucu baronunun eşi suçlamaları kabul etti!
GeriDünya Son dakika: Meksikalı uyuşturucu baronunun eşi suçlamaları kabul etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 10.06.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meksikalı uyuşturucu baronunun eşi suçlamaları kabul etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Meksikalı uyuşturucu baronunun eşi suçlamaları kabul etti!

'El Chapo' yani 'bücür' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman'ın karısı Emma Coronel Aispuro eşinin uyuşturucu kartelini yönetmesine ve Meksika hapishanesinden kaçmasına yardım etmekten suçlu olduğunu itiraf etti.

'El Chapo' Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman'ın karısı Emma Coronel Aispuro'nun merakla beklenen itirafları geldi ve Aispuro eşinin uyuşturucu kartelini yönetmesine ve Meksika hapishanesinden kaçmasına yardım etmekten suçlu olduğunu itiraf etti.

Reuters Haber Ajansı gelişmeyi son dakika ibaresiyle dünyaya duyurdu.

Bücürün karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek
'Bücür'ün karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi