Meksika'da 7.6 büyüklüğünde deprem...

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Ulusal Sismoloji Ajansı'nın bildirdiğine göre; 1985 ve 2017 yıllarında yaşanan iki büyük depremin yıldönümünde Meksika'nın batısında 7.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddetiyle Mexico City'deki binaların sallandığı öğrenildi. Depremin merkez üssünün Pasifik kıyısındaki Michoacan eyaleti olduğu açıklandı.

Öte yandan Meksika Ulusal Sismoloji Ajansı, depremin büyüklüğünün 7.4 olduğunu bildirirken, Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 7.6 olarak belirledi.

Başkent Mexico City'de bugün düzenlenen Ulusal Deprem Tatbikatı’ndan yaklaşık 45 dakika sonra meydana gelen depremle beraber yüzlerce insan tekrar sokaklara döküldü. 37 yaşındaki Karina Suarez, başkentte yaşadığı binayı tahliye ettikten sonra 'çok korktuğunu' dile getirdi.

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Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini açıkladı.

HER İKİ DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİ

19 eylül 1985 yılında yaşanan 8.1 büyüklüğündeki depremde Mexico City'de 10.000'den fazla insan ölmüş, yüzlerce bina yıkılmıştı. Yine 19 Eylül 2017 yılında yaşanan 7.1 büyüklüğündeki depremde ise yaklaşık 370 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin yaşanan diğer iki depremle aynı tarihte olması ise dikkat çekti.