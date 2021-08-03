Son dakika... Maraş için kaç kişi başvurdu? Ersin Tatar canlı yayında açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'taki son gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Maraş konusunda ezber bozduklarının altını çizen Tatar, 'Türk hükümeti bu konuda bizi destekledi' dedi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ile Maraş'ı açtıklarını belirten Tatar, Toplam 336 kişinin Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurunun bulunduğunu belirtti.

Maraş'ın açılmasının dünyaya bir mesaj olduğunun altını çizen Tatar, 'Böyle bir açılım ile Rum tarafı da gerçekleri görmeye başlamıştır' dedi.

Geçitkale Üssü'ndeki son gelişmeleri değerlendiren Tatar, bu üssün Türk SİHA'ları için 6-7 saatlik bir zaman tasarrufu anlamına geldiğini belirtti.

Buranın stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Tatar, sözlerine şöyle devam etti;

'Kıbrıs'ta Türk hakkı öldürülürken BM bütün bunları seyretti. Hiç müdahil olmadılar, sessiz kaldılar.'

BM askerinin görev süresinin 6 ay uzatılması hakkında konuşan Tatar, bu durumun daha çok Rum tarafının talebi üzerine gerçekleştiğini belirtti.

'BARIŞI BM DEĞİL TSK GETİRDİ'

KKTC'nin bu konuda muhatap alınmadığını belirten Tatar, 'Rumlara sorduğunuz gibi Türklere de sormalısınız' dedi.

Türk askerinin varlığının barışı getirdiğini belirten Tatar, 'Türk askerinin Kıbrıs'tan çekildiği gün tekrar bölgede çatılmalar başlar' dedi.

'Adadaki barışı BM değil TSK getirdi' diyen Tatar sözlerine şöyle devam etti;

'Bizim Türkiye ile olan bağlarımızın koparılmasına asla izin vermememiz lazım.'

DOĞU AKDENİZ'DE SON DURUM

Doğu Akdeniz'de egemenlik kavgası yaşandığını belirten Tatar, 'KKTC de Rum tarafı kadar egemendir' dedi.

'Egemen devlet olarak söz sahibi olmak istiyoruz' diyen Tatar, Türkiye ile birlikte kenti anlaşmalarını yaptıklarının altını çizdi.

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