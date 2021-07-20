Son dakika: Mali'de geçici devlet başkanına bıçaklama girişimi!

AFP'de yer alan son dakika haberine göre Mali'de geçici Devlet Başkanı Assimi Goita'ya bıçaklama girişimi yaşandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Bamako Ulu Cami'de kılınan bayram namazı çıkışında bıçaklı bir kişinin Assimi Goita'ya saldırmak üzere yanına yaklaştığı, Goita'nın olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olayda Goita'nın yanında bulunan bir kişinin yaralandığı, saldırganın da yakalandığı kaydedildi.

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin arkasındaki isim olan ve kendini 2 Haziran'da cumhurbaşkanı ilan eden Assimi Goita, Başbakanlık görevine Choguel Maiga'yı getirmişti.

Geçen yılki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs’ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmişti.

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