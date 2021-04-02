Son dakika: Mali'de 4 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri öldürüldü

Mali'nin kuzeyindeki Aguelhok bölgesindeki Birleşmiş Milletler üssüne düzenlenen saldırıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne ait dört askerin öldürüldüğü birkaç askerin yaralandığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birliğe bağlı askerlerin kampa düzenlenen saldırıda çok sayıda ağır silahlı teröristi geri püskürttüğü kaydedilirken saldırganların çok sayıda kayıp verdiği aktarıldı.

Saldırıyı Mali'de faaliyet gösteren cihatçıların gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bağlı 4 askerin öldüğü ve yaralıların bulunduğu, yaralıların tahliyesi için çatışmanın olduğu bölgeye helikopter gönderildiği açıklandı.

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