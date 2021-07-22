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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.07.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Son dakika... Madagascar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya suikast girişimi

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Son dakika... Madagascar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya suikast girişimi

Madagascar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın suikast girişiminden kurtulduğu açıklandı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Madagascar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya suikast girişiminde bulunuldu.

Yapılan resmi açıklamada Rajoelina'nın suikast girişiminden kurtulduğunun altı çizildi.

Madagaskar Başsavcılığı, olay kapsamında birkaç 'yabancı ve Madagaskarlı' şüpheliyi tutukladığını açıkladı.

AFP'ye konuşan diplomatik kaynaklar, tutuklananlar arasında iki Fransız vatandaşının da bulunduğunu söyledi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise, Madagaskar makamlarının Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya yönelik bir saldırı girişimini engellediği bilgisi yer aldı.

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