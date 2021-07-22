Son dakika... Macron'dan flaş 'Pegasus' adımı

Dünya, İsrail merkezli casus yazılım Pegasus'u konuşmaya devam ediyor.

Fransız gazetesi Le Monde, bazı dünya liderleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da casus yazılım programı ile hedef alınmak istediğini bildirmişti.

Kısa sürede ülke gündeminin bir nemaları konusu haline gelen bu iddia sonrası Fransa'dan flaş bir adım geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pegasus casus yazılımını tartışmak için Ulusal Güvenlik Toplantısı düzenledi.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Macron'un Perşembe sabahı ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini açıkladı.

France Inter radyosuna verdiği demeçte Attal şu ifadeleri kullandı

'Başkan bu konuyu yakından takip ediyor ve çok ciddiye alıyor'

İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus, çok gelişmiş bir casus yazılım ve hedef alınan kişinin telefonuna sızmak için kullanılıyor.

Veri sızıntısı sonucu başlayan araştırma, The Washington Post, the Guardian ve Le Monde'un da aralarında olduğu 16 medya kuruluşu tarafından gerçekleştirildi ve haberleştirildi.

Sızıntının 50 binden fazla cep telefonu numarasını kapsadığı belirtiliyor.

Bu 50 binden fazla kişinin her birinin telefonuna yazılım yüklenip yüklenmediği bilinmiyor ama listede olmak bu kişinin olası hedef olduğunu gösteriyor.

Sızan listede numarası olan üst düzey siyasiler arasında, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pakistan, Mısır ve Fas başbakanlarının yer aldığı da bildiriliyor.

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