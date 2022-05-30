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Son dakika: Macron duyurdu: Ukrayna'da bir Fransız gazeteci Rus saldırısında hayatını kaybetti

#UKRAYNA#Macron#Fransız Gazeteci
Son dakika: Macron duyurdu: Ukraynada bir Fransız gazeteci Rus saldırısında hayatını kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fransız gazeteci Frédéric Leclerc-Imhoff'un Rus bombardımanında öldüğünü duyurdu.

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı hedef almasının ardından bir Fransız gazeteci hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivilleri tahliye edecek aracı vurdu.

Bölgede tahliye haberi yapan Fransız gazeteci de Rus askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Valisi Sergey Gayday, "Bugün zırhlı tahliye aracımız bölgeden 10 sivili alacaktı. Tahliye sırasında Rus askerleri saldırdı. Bir Fransız gazeteci boynundan yaralanarak hayatını9 kaybetti. Bir polis memuru da kaskı sayesinde kurtuldu. Tahliyeyi resmi olarak durduruyoruz" dedi.

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Son dakika: Macron duyurdu: Ukraynada bir Fransız gazeteci Rus saldırısında hayatını kaybetti

MACRON DUYURDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransız gazetecinin hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurdu. Macron yaptığı açıklamada "Gazeteci Frédéric Leclerc-Imhoff, savaşın gerçekliğini göstermek için Ukrayna'daydı. Bir insani yardım otobüsünde, Rus bombalarından kaçmak zorunda kalan sivillerin yanında, ölümcül bir şekilde vuruldu. Başsağlığı dileklerimi ilettiğim Frédéric Leclerc-Imhoff'un ailesinin, akrabalarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyorum. Operasyon salonlarında bilgilendirme gibi zor bir görevi yerine getirenlere, Fransa'nın koşulsuz desteğini yinelemek isterim." sözlerini kullandı.

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#UKRAYNA#Macron#Fransız Gazeteci

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