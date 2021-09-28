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Son dakika... Macron açıkladı: Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alıyor

#Yunanistan#Fransa#Macron
Son dakika... Macron açıkladı: Yunanistan, Fransadan 3 fırkateyn alıyor

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yunanistan'ın Fransa'dan 3 adet fırkateyn satın alacağını açıkladı.

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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın iki ülke arasında Akdeniz'deki ortak çıkarlarını savunmak için daha derin bir "stratejik ortaklığın" parçası olarak Fransa'dan üç fırkateyn alacağını söyledi.

Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Elysee Sarayı'ndaki imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşmanın 'Avrupa stratejik özerkliğine yönelik cüretkar bir ilk adım' olduğunu söyledi.

Macron ayrıca ABD-Avustralya anlaşmasının Fransa'nın Çin'in önemli bir askeri nüfuz kullanma arzusunu gizlemediği Hint-Pasifik bölgesi stratejisini etkilemeyeceğin altını çizdi.

Fransa'nın denizaltı krizinin ardından geri çağırdığı Washington büyükelçisinin Çarşamba günü geri döneceğini doğrulayan Macron, jeopolitik rekabetler konusunda 'Avrupalıların saf olmayı bırakması gerekiyor' ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'Bugün Yunanistan ve Fransa için tarihi bir gün. İkili savunma işbirliğimizi geliştirmeye karar verdik' dedi.

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Anlaşmanın finansal detayları verilmemesine rağmen anlaşmanın 'karşılıklı destek' ve 'her düzeyde ortak eylem' içerdiğini söyledi.

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#Yunanistan#Fransa#Macron