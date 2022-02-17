Son dakika: Lukaşenko'dan tansiyonu yükselten 'nükleer silah' açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
16 yaşındaki Sılanın öldürülmesi... Bakan Soyludan açıklama16 yaşındaki Sıla'nın öldürülmesi... Bakan Soylu'dan açıklama#İçişleri Bakanı
MİTten nokta operasyonMİT'ten nokta operasyon#MİT
NATOdan flaş çağrı Rusya saldırmaya bahane arıyorNATO'dan flaş çağrı! 'Rusya saldırmaya bahane arıyor'#NATO
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
17 ülke oldu Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...17 ülke oldu! Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... 'Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...'#Koronavirüs
Rusyadan önce onlar açıkladı Tansiyonu yükselten nükleer silah çıkışıRusya'dan önce onlar açıkladı! Tansiyonu yükselten 'nükleer silah' çıkışı#Alexander Lukaşenko
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Görüntüler infial yarattı Rozetleri ellerinden alınGörüntüler infial yarattı! 'Rozetleri ellerinden alın!'#ABD
Sözlerine kulak misafiri olup öğüt verdi sonrası korkunçSözlerine kulak misafiri olup öğüt verdi sonrası korkunç!#Istanbul
Ünlü şarkıcının eski eşi yine susmadı: Tek eşlilik sağlıklı değilÜnlü şarkıcının eski eşi yine susmadı: Tek eşlilik sağlıklı değil!#Nick Cannon
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Lukaşenko'dan tansiyonu yükselten 'nükleer silah' açıklaması

#Alexander Lukaşenko#RUSYA#Ukrayna
Son dakika: Lukaşenkodan tansiyonu yükselten nükleer silah açıklaması

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim her geçen dakika artarken Belarus lideri Alexander Lukashenko, Batı tehdidiyle karşı karşıya kalınması durumunda nükleer silahlara ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Dünya günlerdir Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gelişmelere kilitlendi. Daha önce olası bir saldırı durumunda Rusya'nın yanında yer alacağını duyuran Belasru lideri Alexander Lukashenko, bugün yaptığı açıklamada Batı tehdidiyle karşı karşıya kalınması durumunda ülkesinin nükleer silahlara ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

SÜPER NÜKLEER SİLAHLARI DA KULLANACAĞIZ

Lukashenko, "Rakiplerimiz tarafından aptalca ve akılsızca adımlar atılırsa, bölgemizi korumak için sadece nükleer silahları değil, aynı zamanda süper nükleer silahları da kullanacağız" dedi.

Lukaşenko ayrıca Rusya'dan S-400 almayı düşündüklerini ve Cuma günü Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ukrayna ile savaş en fazla 3-4 gün sürerBelarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ukrayna ile savaş en fazla 3-4 gün sürerHaberi görüntüle

PUTİN'İN SAĞLAM MÜTTEFİKİ BELARUS

Lukaşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin'e olan desteğini açık bir şekilde duyurmuş ve “Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da buna katılır” demişti. İki ülkenin daha sonra Ukrayna sınırında yaptığı dev askeri tatbikat, Lukaşenko'nun Putin'in ne kadar sağlam bir müttefiki olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

NATO, söz konusu tatbikatı özellikle endişe verici olarak nitelendirerek, bunların Avrupa için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Son dakika: Lukaşenkodan tansiyonu yükselten nükleer silah açıklaması

SEBEBİ RUSYA'NIN DAHA ÖNCE VERDİĞİ DESTEK Mİ?

Haberin Devamı

Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukaşenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Volodymyr Zelenskiy cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukaşenko tekrar dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti. Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü.

Gözden Kaçmasın

Lukaşenko duyurdu: Rusyanın yanında savaşırızLukaşenko duyurdu: Rusya'nın yanında savaşırız!Haberi görüntüle

 Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukaşenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi. Belarus eski büyükelçisi Nigel Gould-Davies,"Rusya o zaman verdiği desteğin bedelini yavaş yavaş çıkarmaya başladı. Lukaşenko'nun daha önce ısrarla reddettiği şeyleri yaptığını görüyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Rus basını duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar Milisler anaokulunu vurduRus basını duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar! Milisler anaokulunu vurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alexander Lukaşenko#RUSYA#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

#Koronavirüs
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

#Koronavirüs
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık