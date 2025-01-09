Son dakika: Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

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Lübnan Meclisinde iki yılın ardından düzenlenen ilk oturumda yeni cumhurbaşkanı seçilememişti, ikinci oturumda ise Genelkurmay Başkanı Joseph Avn Cumhurbaşkanı seçildi.

Ülke kanunlarına göre bir adayın ilk oturumda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 86 oy alması gerekiyor.

2 YILDIR DEVAM EDEN KRİZ

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim 2022'de sona ermesinin ardından ülkede yeni Cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Meclisteki son oturum 14 Haziran 2023'te yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumda seçilebilmişti.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.