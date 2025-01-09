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Son dakika: Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Lübnan#Cumhurbaşkanı#Joseph Avn
Son dakika: Lübnanın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:44

Lübnan'da iki yıldır devam eden cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin ardından Meclisteki oylamada Genelkurmay Başkanı Joseph Avn yeni cumhurbaşkanı seçildi

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Lübnan Meclisinde iki yılın ardından düzenlenen ilk oturumda yeni cumhurbaşkanı seçilememişti, ikinci oturumda ise  Genelkurmay Başkanı Joseph Avn Cumhurbaşkanı seçildi.

Ülke kanunlarına göre bir adayın ilk oturumda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 86 oy alması gerekiyor.

2 YILDIR DEVAM EDEN KRİZ

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim 2022'de sona ermesinin ardından ülkede yeni Cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Meclisteki son oturum 14 Haziran 2023'te yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumda seçilebilmişti.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

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#Lübnan#Cumhurbaşkanı#Joseph Avn

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