Haber Giriş: 03.02.2020 - 14:45,
Son dakika: Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Reuters'tan gelen son dakika bilgisine göre; Londra'nın güneyinde dün meydana gelen saldırıyı DEAŞ üstlendi
İngiltere'de bir hafta önce cezaevinden çıkıp başkent Londra'da iki kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan polis tarafından öldürülürken, terör örgütü DAEŞ bir açıklama yayınladı.
Terör örgütü, herhangi bir kanıt sunmadan Londra saldırısını üstlendiğini duyurdu.
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