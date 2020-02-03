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Dünya
Haber Giriş: 03.02.2020 - 14:45,Son Güncelleme:/

Son dakika: Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

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Son dakika: Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Reuters'tan gelen son dakika bilgisine göre; Londra'nın güneyinde dün meydana gelen saldırıyı DEAŞ üstlendi

İngiltere'de bir hafta önce cezaevinden çıkıp başkent Londra'da iki kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan polis tarafından öldürülürken, terör örgütü DAEŞ bir açıklama yayınladı.

Terör örgütü, herhangi bir kanıt sunmadan Londra saldırısını üstlendiğini duyurdu.

Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü
daha fazla video için
Londrada bıçaklı terör saldırısı
Londra'da bıçaklı terör saldırısı!
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