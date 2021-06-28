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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.06.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Londra'da önce patlama sonrasında ise yangın!

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Son dakika: Londra'da önce patlama sonrasında ise yangın!

Son dakika haberine göre, Londra İtfaiyesi, on itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci ile bir iş yerinin yakınındaki metro istasyonunda çıkan yangına müdahale ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.

Twitter'da yayınlanan videolar, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinden fırlamakta olan ateş topu gözler önüne serdi.

Olayda ölen ve yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.

 

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