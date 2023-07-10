Son dakika... Litvanya'da kritik zirve başladı: Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson bir araya geldi

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11-12 Temmuz'da Litvanya’da düzenlenecek NATO zirvesi için Vilnius şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson veNATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

Liderler kritik zirvede İsveç’in NATO üyeliğini görüşecek.





İSVEÇLİ BAKAN'DAN MESAJ

NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström zirve öncesi yaptığı açıklamada 'Amacımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık diyebileceğiniz bir mesaj geleceğine dair bir mesaj alacağımız bir noktaya ulaşmak' ifadelerini kullandı.



