Son dakika: Liste güncellendi... İşte Omicron'un yeni semptomu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
10 milyar dolarlık BAE seferi10 milyar dolarlık BAE seferi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
İlk ziyaret Türkiye’denİlk ziyaret Türkiye’den#New York Belediye Başkanı Eric Adams
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...#KDV İndirimi
Dünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyorDünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyor!#Ukrayna
Liste güncellendi... İşte Omicronun yeni semptomuListe güncellendi... İşte Omicron'un yeni semptomu#Omicron
Kızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayarKızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayar#Kızılay
Liderler ne konuştu 28 Şubat tarihi doğru muLiderler ne konuştu? 28 Şubat tarihi doğru mu?#Kemal Kılıçdaroğlu
Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana kral jesti Aylar sonra gol attıUmut Bulut'tan Oğulcan Çağlayan'a 'kral' jesti! Aylar sonra gol attı#Oğulcan Çağlayan
Doğum gününde soğuk halleri dikkat çekti Bir şey olacaksa zaten olurDoğum gününde soğuk halleri dikkat çekti! 'Bir şey olacaksa zaten olur'#Sevcan Orhan
Kübra’nın son sözleri İfadeleri ortaya çıktıKübra’nın son sözleri! İfadeleri ortaya çıktı#Kübra Ece
Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti#Zeynep Kasımlıoğlu
Adam ol sözleri Acun Ilıcalıyı kızdırdı: Sen ne diyorsun'Adam ol' sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı: Sen ne diyorsun?#Hikmet Tuğsuz
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Liste güncellendi... İşte Omicron'un yeni semptomu

#Omicron#Koronavirüs#Dünya
Son dakika: Liste güncellendi... İşte Omicronun yeni semptomu

2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya son dönemde tabiri caizse Omicron ile yatıp kalkıyor. Dünya genelinde baskın tür haline gelen Omicron ile semptomlar da değişiyor. Son açıklama İngiltere'den geldi. Omicron'un yeni semptomunu açıklandı ve belirti listesi güncellendi.

Haberin Devamı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.

İngiltere'den gelen son haber Omicron'da yeni semptomuna işaret ediyor. Bu hafta bel ağrısı ilk koronavirüste en sık görülen 20 semptom listesine eklendi.

Gözden Kaçmasın

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'Haberi görüntüle

HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLDÜ

İngiliz Sun gazetesinde yer alan habere göre, bel ağrısı geçen hafta Kovid-19 hastalarının yüzde 20'si tarafından bildirildi.

Başka bir deyişle ülkede koronavirüse yakalanan her 5 kişiden 1'i bel ağrısı semptomu gördüğünü bildirdi.

Söz konusu listede ilk beşte ise hala burun akıntısı (yüzde 74), baş ağrısı (yüzde 68), boğaz ağrısı (yüzde 65), yorgunluk (yüzde 64) ve hapşırma (yüzde 60) bulunuyor.

Haberin Devamı

Varyantın ortaya çıktığı Güney Afrika'daki doktorlar, bir süredir bel ağrısının Omicron'un bir işareti olduğu konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Son dakika: Liste güncellendi... İşte Omicronun yeni semptomu

 

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Gözden Kaçmasın

Omicronu keşfeden doktor açıkladı: Varyantı hafif olarak tanımlamamam için baskı gördümOmicron'u keşfeden doktor açıkladı: Varyantı 'hafif' olarak tanımlamamam için baskı gördümHaberi görüntüle

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Koronavirüs#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi