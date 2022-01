Son dakika... Liberya’da ayin sırasında izdiham çıktı: 30 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Liberya’nın New Kru kasabasında düzenlenen bir ayin sırasında izdiham yaşandı.

Yerel basında yer alan habere göre olay, dün gece meydana geldi. Liberya'da "haçlı seferi" olarak bilinen ve New Kru Kasabasındaki bir futbol sahasında düzenlenen bir Hıristiyan dua ayini bıçak ve pala kullanan soyguncuların hedefi oldu.





The aftermath of the “deadly crusade” in New Kru Town. We are told several police officers were on the scene, however they were only seen protecting the Prophet and the church’s property. One of our writers attended the crusade and stated that he saw… (1/2) pic.twitter.com/UoflnYdmb7