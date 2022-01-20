Son dakika... Liberya’da ayin sırasında izdiham çıktı: 30 kişi hayatını kaybetti

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Batı Afrika ülkesi Liberya’nın New Kru kasabasında düzenlenen bir ayin sırasında izdiham yaşandı.

Yerel basında yer alan habere göre olay, dün gece meydana geldi. Liberya'da "haçlı seferi" olarak bilinen ve New Kru Kasabasındaki bir futbol sahasında düzenlenen bir Hıristiyan dua ayini bıçak ve pala kullanan soyguncuların hedefi oldu.





The aftermath of the “deadly crusade” in New Kru Town. We are told several police officers were on the scene, however they were only seen protecting the Prophet and the church’s property. One of our writers attended the crusade and stated that he saw… (1/2) pic.twitter.com/UoflnYdmb7 — The Liberian Influence (@thelibinfluence) January 20, 2022

17'Sİ KADIN, 11'İ ÇOCUK 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı bir grubun kalabalığa saldırmasının ardından ayine katılanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan izdihamda, 17’si kadın, 11’i çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Olayın ardından bıçaklı bir kişinin gözaltına alındığı alınırken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

2 GÜNLÜK ETKİNLİK BÜYÜK KALABALIKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Bu tür toplantılar beş milyonluk nüfusunun çoğunluğunun Hıristiyanların oluşturduğu ve oldukça dindar bir ülke olan Liberya'da binlerce insanı bir araya getiriyor. Sosyal medyada dolaşan görüntülere göre, ülkenin popüler vaizi Papaz Abraham Kromah, New Kru Kasabası'nda iki günlük dua etkinliğini düzenledi ve ayin büyük kalabalıkların ilgisini çekti.

SİLAHLI SOKAK ÇETELERİ SON YILLARDA ARTTI

Afrika'nın en eski cumhuriyeti olan Liberya, 1989-2003 yılları arasında 250.000 kişinin ölümüne neden olan arka arkaya iç savaşların ardından hala toparlanmaya çalışan yoksul bir ülke. Son zamanlarda ülkede silahlı sokak çetelerinin sayısının arttığı açıklandı.

KAZALAR PEŞLERİNİ BIRAKMIYOR

Son yıllarda ise benzer kazalar ülkenin yakasını bırakmadı. Yerel basına göre, Kasım 2021'de benzer bir dua etkinliğinde meydana gelen izdihamda iki bebek hayatını kaybetti, birkaç kişi de hastaneye kaldırdı. Geçen yıl Temmuz ayında ülke kıyılarında meydana gelen bir gemi kazasında 17 kişi ölürken Mayıs 2020'de mayın patlaması sonucu yaklaşık 50 kişi öldü.