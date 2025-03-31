Son dakika... Le Pen'e soğuk duş! Fransa'nın kaderini değiştirecek karar...

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AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Fransız mahkemesi, aşırı sağcı lider Marine Le Pen’i, Avrupa Parlamentosu’na (AP) tahsis edilen fonları usulsüz kullanmak suçlamasıyla mahkum etti.



Paris'teki mahkemenin ön sırasında oturan Le Pen, başyargıçın kararı okuması sırasında bir tepki göstermedi. AP'ye göre Le Pen ve diğer sanıklar şimdi 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ancak temyize başvurabilirler.



Savcılar üç yılı ertelenmiş olmak üzere beş yıl hapis ve 300 bin Euro para cezasına çarptırılmasını istedikleri Le Pen’le ilgili ayrıca her türlü kamu görevinden 5 yıl men edilmesini talep etmişti.

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Fransız Anayasa Mahkemesi de cuma günü verdiği kararla bu senaryonun önünü açtı. Mahkemenin suçlu bulunan yerel politikacıların kamu görevlerinden derhal men edilmesinin yasal olduğu yönündeki kararı, temyiz süreci devam etse bile siyasi yasağın hemen yürürlüğe girmesi ve Le Pen’in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamaması anlamına geliyor.

FRANSA'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK KARAR



Batı medyası kararı 'Fransa'nın kaderini değiştirecek karar' olarak duyurdu.AP haber ajansı 56 yaşındaki Le Pen'in siyasi geleceğinin büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldığını yazarken Newsweek son dönemde anketlerde ciddi bir ivme kazanan Fransız siyasetçinin başkanlık hayallerinin sekteye uğradığını yazdı.

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Bazı Fransız hukukçular Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda verdiği yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onayan kararının, AB fonlarını zimmetine geçirmekle yargılanan ve temyiz yoluna gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, bazı hukukçular ise Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen'in davasına uygulanamayacağını savunuyor.

Anayasa Mahkemesi, Ceza Mahkemesinin 2024 yılında kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan Fransız kolonisi Mayotte'un eski yerel seçilmişi Rachadi Saindou'nun temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden görevden alınmasına ilişkin verdiği kararın yasalara uygun olduğuna hükmetmişti.



Le Pen'in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

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Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de isim değişikliğine giderek Ulusal Birlik (RN) ismini alan oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.