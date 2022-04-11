Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Lavrov’dan flaş müzakere açıklaması!

#RUSYA#Ukrayna#Lavrov
Son dakika: Lavrov’dan flaş müzakere açıklaması

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakereler hakkında açıklamalar yaptı. Lavrov, görüşmelerin devam edeceğin ancak bu süreçte Rusya’nın operasyonlarına ara vermeyi düşünmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta 50’nci güne yaklaşılırken barış umudu da sürüyor. Savaşın iki tarafı müzakere masalarında bir araya geliyor ancak bu süreçte çatışmalar da yaşanmaya devam ediyor.

Rusya tarafından ise müzakereler ve savaşın gidişatıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dıişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerin durması için bir sebep görmediklerini ve görüşmelere devam edeceklerini açıkladı.

Ancak Lavrov bu süreç boyunca operasyonların sürdürüleceğini ve ara vermelerinin söz konusu olmadığını da ekledi.

Müzakere süreci başladığından beri görüşmeler esnasında büyük saldırılar gerçekleştirilememesi ilkesi yazılı olmasa da uygulanan bir kural gibiydi. Görüşmeler devam ederken aynı zamanda sivillerin çatışma bölgelerinden uzaklaştırılması için insani koridorlar da açılıyor.

Haberin Devamı

Öte yandan savaşın iki tarafı da birbirlerini bu koridorların kullanımı konusunda suçluyor. Ukrayna tarafı Rusya’nın tahliyelere izin vermeyecek şekilde çatışmalara devam ettiğini söylerken Rusya da Ukrayna’nın sivil tahliyelerine izin vermediğini ve sivil kayıpların bu yüzden önlenemediğini iddia ediyor.

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan flaş Çernobil iddiası... Birlikler seferber edildiUkrayna'dan flaş Çernobil iddiası... Birlikler seferber edildiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Çeçen lider Kadirovdan flaş sözler... Hedefteki kentleri tek tek açıkladıÇeçen lider Kadirov'dan flaş sözler... Hedefteki kentleri tek tek açıkladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#Lavrov

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar