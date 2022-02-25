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Son dakika... Lavrov'dan dikkat çeken açıklamalar: Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor!

#RUSYA#Ukrayna#Lavrov
Son dakika... Lavrovdan dikkat çeken açıklamalar: Kimse Ukraynayı işgal etmeyi planlamıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov canlı yayında Rusya-Ukrayna sınırındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası kameralar karşısına geçti. 'Hiç kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor.' diyen Lavrov, " Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü tartışmak için hazır olduğunu söylerken yalan söylüyor. Ukrayna'daki mevcut hükümeti demokratik olarak kabul etme olasılığı görmüyoruz. " ifadelerini kullandı

Lavrov'un açıklamasından satır başları şöyle;

Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın. Rusya'nın sesini kesmeye çalışıyorlar. Biz insanların özgürleştirilmesini istiyoruz. Bu sessizleştirmeyi kabul etmiyoruz, peki askersizleştirmeye ne diyeceğiz? Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor ve ABD'nin asla harekete geçmeyeceği ve provoke etmeyeceği söylendi ancak bakacak olursak ABD temsilcileri çok büyük bir hata yaptıklarını söylediler geçmişte alınan karar doğrultusunda..

EKONOMİK ENGELLERİN KALDIRILMASI LAZIM

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Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk, bizim görevimizin diplomatik çalışmaları sürdürmekti. Bu kararları değiştirmek istemediler, Rusya, Minsk Sözleşmesi'nin imzalanmasında büyük rol oynadı. Donbass bölgesinde Rus dilinin kullanılması hakkı söz konusudur. Rusya'yla bu bölgelerin ekonomik bağları var, bunlar son derece önemli konular. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve seçimlerin de Ukrayna'ya doğru şekilde yapılması istiyoruz. Biz pek çok kez Kiev'i ikna etmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ

Kimse bunları göz önünde bulundurmadı bile, Zelenski sabotajını sürdürdü. Batılı meslektaşlarımızdan istenenler vardı, ne yazık ki kimse bizi dinlemedi. Biz kenarda kalıp Rusların nasıl baskı altında bırakıldığını izleyemezdik. Siz ne yapardınız? Bizim başka bir opsiyonumuz kalmamıştı. Diplomatik düzen çatışmayı çözemedi. Ukrayna'da soykırım söz konusuydu.

 

 

 

 

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